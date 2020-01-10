Назван способ продлить жизнь на десять лет

Для исследования специалисты наблюдали за более чем 100 тысячами людей в возрасте от 50 лет.Ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук рассказали, как гарантировано продлить свою жизнь на десять лет.Специалисты пришли к выводу, что регулярные физические упражнения и здоровое питание “делают свою работу”. Такие полезные привычки снижают риск преждевременной смерти.Специалисты на протяжении 20 лет наблюдали за более чем 100 тысячами человек в возрасте от 50 лет. К группам риска отнесли курильщиков, употребляющих алкоголь, практикующих нездоровое питание, людей с низкой физической активностью и избыточным весом.Оказалось, что люди, которые вели здоровый образ жизни прожили значительно дольше. Средний показатель у женщин составил 84,4 года против 73,7 года у женщин с вредными привычками. У мужчин показатели составили 81,1 года против 73,5 года.Также ученые отметили, что во время исследования не учитывались непредсказуемые заболевания такие, как рак.