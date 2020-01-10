Развенчан популярный миф о вреде рыбы
Ртуть в рыбе не повлияет на ваше здоровье.
По словам врача Андрея Беловешкина, часто пациенты спрашивают его о том, может ли рыба и морепродукты содержать ртуть, если их выловили в реке или море, в километре от которых есть промышленное производство.
Врач не отрицает, что такое может быть и тогда в морепродуктах есть опасный токсин – метилртуть. Однако это не повод для беспокойства, считает он.
Так, нужно учитывать, что в самой рыбе и морепродуктах есть селен.
Селен же вступает в химическую реакцию с ртутью и тогда ртуть из организма выводится.
А.Беловешкин уточнил, что для организма человека селен очень полезен: он улучшает защиту ДНК, укрепляет иммунитет, снижает окислительный процесс.
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