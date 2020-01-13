Медики назвали продукт, «убивающий» раковые клетки

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Биологи нашли удивительное средство борьбы с раком.Обычную куркуму можно использовать для создания наночастиц, вызывающих массовую гибель раковых клеток мозга и других частей тела, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nanoscale.«Нейробластома часто не поддается обычной химиотерапии, и поэтому ее носители крайне редко выживают. Мы открыли новый способ борьбы с этой опухолью, который при этом не является токсичным и не влияет негативно на здоровье пациента. Мы надеемся, что подобные наночастицы помогут нам в будущем создать персонализированные методики лечения рака», — рассказывает Тамара Уэстморлэнд (Tamarah Westmoreland) из университета Центральной Флориды в Орландо (США).Различные формы рака головного и спинного мозга — относительно редки по сравнению с раком груди, простаты или кишечника, однако это компенсируется их агрессивностью и опасностью для человека. Такой рак в большинстве случаев ведет к быстрой гибели пациента из-за сложностей в применении химиотерапии или невозможности хирургического вмешательства.Рак мозга чаще всего поражает детей, а не взрослых. Только один из нескольких подвидов этих опухолей, глиобластома — причиной 15% смертей от рака среди младенцев. До сих пор не было средств, которые могли бы предотвратить развитие этих опухолей и при этом не вызвать массовую гибель здоровых клеток мозга. Относительно недавно ученые обнаружили, что таволга и некоторые другие растения содержат в себе вещества, способные подавлять этот рак.Как рассказывают Уэстморленд и ее коллеги, аналогичные молекулы содержатся в куркуме – обычной специи, изготовляемой из перемолотых корневищ растения Curcuma longa. Проблема заключалась в том, что их невозможно растворить в воде. Это мешало их использованию для борьбы с раком, так как их невозможно доставить к опухоли и равномерно распределить по ней.Авторы статьи нашли способ решить эту проблему, присоединив молекулы куркумина к поверхности наночастиц из оксида церия, способных проникать внутрь раковых клеток. Эти наночастицы играют двоякую роль – они не только доставляют куркумин внутрь раковой опухоли, но и порождают большое количество агрессивных молекул внутри ее клетки, повреждающих ДНК и помогающих растительному лекарству бороться с раком.Две версии подобных наночастиц ученые ввели в культуры раковых клеток мозга, часть из которых была крайне агрессивной и стойкой к действию радиотерапии, а другие – менее опасными разновидностями рака.Как показали эксперименты, все версии наночастиц с добавлением куркумина ускоряли гибель раковых клеток и тормозили рост опухоли. Куркуминовые частицы, по словам ученых, особенно хорошо действовали на те подвиды нейробластомы, против которых химиотерапия и радиотерапия не работают, убив примерно половину клеток за несколько часов и ускорив их гибель на 170%.Самое главное, что они при этом не повреждали здоровые клетки, так как и куркумин, и наночастицы активируются только внутри раковых клеток с их нарушенным кислотно-щелочным балансом. Сейчас ученые работают над созданием новых версий этих наночастиц и оценкой их безопасности для организма животных и человека.