Врачи подсказали, как наладить работу ЖКТ
Есть масса вещей, которые влияют на общее самочувствие. Одна, и немаловажная – это состояние желудочно-кишечного тракта. Если в пищеварительной системе неполадки, страдает весь организм. Наши советы помогут избежать проблем с ЖКТ.
Способ 1
Пробиотики в рационе
Именно они поддерживают баланс «здоровых» бактерий в кишечнике и обеспечивают его нормальную работу. Включите в свой рацион кисломолочные продукты, квашеную капусту и соленые огурцы, хлеб из теста на закваске.
Способ 2
Продукты с клетчаткой
Продукты с высоким содержанием клетчатки – такие, как овощи, фрукты, цельное зерно – повышают моторику кишечника и ускоряют метаболизм. Употребляйте ежедневно продукты с клетчаткой, и вы избавитесь от многих проблем, связанных с пищеварением.
Способ 3
Вода
Достаточное количество жидкости помогает пищеварительной системе нормально функционировать, поэтому следите за тем, чтобы потреблять в день не менее 1,5 литра воды.
Способ 4
Дробное питание
Ешьте понемногу, но часто – это поможет поддержать обмен веществ и нормальный уровень сахара в крови. Также это избавит вас от чувства голода, которое часто возникает, если человек ест редко, но много.
Способ 5
Двигательный режим
Физическая активность помогает пище быстрее перемещаться по толстой кишке. Тренировка мышц, в том числе и мышц, связанных с пищеварительной системой, обеспечит нормальный стул.
Способ 6
Медленное жевание
Знаете ли вы, что есть надо медленно, тщательно пережевывая пищу? Некоторые исследователи утверждают, что именно медленное пережевывание пищи способствует ее лучшему усвоению, ведь в состав слюны входят ферменты, отвечающие за первичную обработку пищи.
Способ 7
Избегание опасных продуктов
Есть ряд продуктов, которые вызывают раздражение пищеварительных путей. Это острые закуски, томаты, красное вино, цитрусовые. Эти продукты нельзя употреблять на пустой желудок, и тогда пищеварительная система не будет страдать от раздражения.
Способ 8
Контроль количества еды
Если вы регулярно переедаете, нагрузка на ЖКТ возрастает, и однажды вы можете почувствовать тяжесть и боль в желудке, проблемы со стулом или несварение. Приучайте себя не переедать, даже находясь за праздничным столом.
Способ 9
Ограничение жирной пищи
Вы любите утку, сало, бекон? Жирные продукты обязательно должны быть в меню, ведь жиры помогают повысить усвояемость пищи. Но их количество следует строго ограничить – чтобы не нанести вред печени.
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