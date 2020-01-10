Врачи подсказали, как наладить работу ЖКТ

Чтобы пищеварительная система работала как часы.Есть масса вещей, которые влияют на общее самочувствие. Одна, и немаловажная – это состояние желудочно-кишечного тракта. Если в пищеварительной системе неполадки, страдает весь организм. Наши советы помогут избежать проблем с ЖКТ.Способ 1Пробиотики в рационеИменно они поддерживают баланс «здоровых» бактерий в кишечнике и обеспечивают его нормальную работу. Включите в свой рацион кисломолочные продукты, квашеную капусту и соленые огурцы, хлеб из теста на закваске.Способ 2Продукты с клетчаткойПродукты с высоким содержанием клетчатки – такие, как овощи, фрукты, цельное зерно – повышают моторику кишечника и ускоряют метаболизм. Употребляйте ежедневно продукты с клетчаткой, и вы избавитесь от многих проблем, связанных с пищеварением.Способ 3ВодаДостаточное количество жидкости помогает пищеварительной системе нормально функционировать, поэтому следите за тем, чтобы потреблять в день не менее 1,5 литра воды.Способ 4Дробное питаниеЕшьте понемногу, но часто – это поможет поддержать обмен веществ и нормальный уровень сахара в крови. Также это избавит вас от чувства голода, которое часто возникает, если человек ест редко, но много.Способ 5Двигательный режимФизическая активность помогает пище быстрее перемещаться по толстой кишке. Тренировка мышц, в том числе и мышц, связанных с пищеварительной системой, обеспечит нормальный стул.Способ 6Медленное жеваниеЗнаете ли вы, что есть надо медленно, тщательно пережевывая пищу? Некоторые исследователи утверждают, что именно медленное пережевывание пищи способствует ее лучшему усвоению, ведь в состав слюны входят ферменты, отвечающие за первичную обработку пищи.Способ 7Избегание опасных продуктовЕсть ряд продуктов, которые вызывают раздражение пищеварительных путей. Это острые закуски, томаты, красное вино, цитрусовые. Эти продукты нельзя употреблять на пустой желудок, и тогда пищеварительная система не будет страдать от раздражения.Способ 8Контроль количества едыЕсли вы регулярно переедаете, нагрузка на ЖКТ возрастает, и однажды вы можете почувствовать тяжесть и боль в желудке, проблемы со стулом или несварение. Приучайте себя не переедать, даже находясь за праздничным столом.Способ 9Ограничение жирной пищиВы любите утку, сало, бекон? Жирные продукты обязательно должны быть в меню, ведь жиры помогают повысить усвояемость пищи. Но их количество следует строго ограничить – чтобы не нанести вред печени.