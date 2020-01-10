Этот популярный напиток защитит от сахарного диабета

Медики рассказали, почему полезно пить кофе.Натуральный кофе не является пищевым продуктом, так как в данном напитке содержится крайне мало белков, жиров и углеводов.Тем не менее, в кофе, кроме всем известного кофеина, присутствуют еще до 30 биологически активных веществ. Сред них: калий, магний, кальций, фосфор, витамин PP, витамин В2, органические кислоты, теофиллин и т.д.Кроме того, ученые заявляют, что умеренное употребление качественного натурального кофе поможет защитить себя от ряда заболеваний.От чего может защитить ароматный напиток?..1. Нейродегенеративные заболевания: болезни Альцгеймера, Паркинсона. Как показали исследования, кофеин блокирует определенные сигнальные пути в клетках, последовательности молекул, с помощью которых внутрь наших клеток передается информация, запускающая различные процессы. Благодаря кофе тормозится передача сигналов, способствующих развитию старческих заболеваний нервной системы.2. Цирроз и другие заболевания печени. Исследователи обнаружили, что у алкоголиков, которые регулярно пьют кофе, гораздо реже встречается цирроз печени. Но ни в коем случае не следует в целях защиты печени пить кофе с алкоголем, говорят эксперты. Кофеин ускоряет проникновение алкоголя в мозг. Вместе с тем токсические продукты распада спиртных напитков повышают нагрузку на сосуды и сердце, а кофеин увеличивает силу и частоту сердечных сокращений. В результате возрастает риск инфаркта.3. Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия. Исследования свидетельствуют в пользу того, что это распространенное сердечное заболевание у любителей кофе развивается реже. Но если вы уже страдаете таким недугом, кофеин вам противопоказан.4. Сахарный диабет. Кофе увеличивает чувствительность поджелудочной железы к глюкозе, поступающей в организм вместе с пищей. В результате поджелудочная становится более устойчивой к перепадам уровней сахара в крови, а это, в свою очередь, снижает риск развития диабета.5. Старение организма. Благодаря блокировке определенного сигнального пути —WNT — кофеин производит эффект того же типа, что и ограничение калорий. А этот метод, как уже было неоднократно доказано, сокращает риск развития многих опасных заболеваний и способствует продлению жизни. То есть употребление кофе может защитить организм от старения.