Назван самый полезный фрукт для профилактики рака

Почему стоит есть яблоки ежедневно.Яблоки – уникальный продукт для нашего здоровья, ведь в нем содержится очень много полезных веществ.Мякоть яблок богата клетчаткой, органическими кислотами, калием, фосфором, магнием, натрием, серой, алюминием, бором, ванадием, железом, йодом, медью, молибденом, никелем, фтором, хромом и цинком.Кожура яблок содержит флавоноиды, а в семенах – до 15% жирного масла.В магазинах и на рынках лучше выбирать не очень привлекательные плоды, ведь в них гораздо больше полезных веществ, чем в блестящих и больших.Научно доказано, что регулярное употребление яблок останавливает рост раковых клеток в кишечнике и печени. Часто врачи рекомендуют пациентам с проблемами с пищеварением съедать несколько свежих яблок натощакКроме того, яблоки помогают при переедании. Несколько кусочков зеленого яблока помогут преодолеть тяжесть в желудке.