Этот продукт считается лучшим средством при «плохом» холестерине

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Еще один аргумент в пользу морепродуктов.Всем известно, что морепродукты очень полезны для здоровья, однако креветки, благодаря концентрации йода, делают этот продукт лидером среди других даров моря.Как и во всех других морепродуктах, в креветках много легкоусвояемого белка. В морских рачках также множество полезных омега-3,6 кислот – незаменимых веществ для здоровья сердца и сосудов. Кроме того, креветки помогают бороться с ожирением, содержат «хороший холестерин» и способны помочь организму избавиться от «плохого» холестерина.В частности, вкусные и полезные креветки, вне зависимости от размера и вида, содержат ценные витамины, макро и микроэлементы, а именно: натрий, цинк, железо, магний, кальций, калий, марганец, селен, фосфор, йод, а также витамины группы В, РР, Е, А и D.В креветках обнаружены и различные биоактивные вещества, например, антиоксидант астаксантин, который гораздо мощнее по своему действию, чем витамины А и Е.ИТАК, ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ УЗНАЕМ, КАКОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ОКАЗЫВАЮТ ВКУСНЫЕ КРЕВЕТКИ.Люди, которые регулярно употребляют блюда из креветок, обладают лучшим иммунитетом, меньше подвергаются простудным заболеваниям и заболеваниям органов дыхания.Креветки они превосходно утоляют голод из-за высокого содержания белка, поэтому для худеющих они являются одним из самых предпочтительных видов еды.Большое количество витамина В12 в креветках способствует выработке гемоглобина и подпитывает нервную систему.Креветки улучшают состояние кожи, ногтей и волос. Клетки и ткани постоянно обновляются под влиянием мощного природного каратиноида астаксантина, который обладает антиоксидантным свойством и обеспечивает креветкам красную окраску.Людям, больным раком также показано употребление креветок. В составе креветок имеются достаточно сильные антиоксиданты, именно они и помогают снизить вероятность появления различных злокачественных опухолей.Очень полезны креветки и беременным женщинам. Во-первых, они не вызывают аллергию, во-вторых – нормализуют метаболизм и насыщают женский организм во время вынашивания малыша ценными витаминами и минералами.Креветки стимулируют мужскую силу, говоря иными словами – потенцию. В морских продуктах имеется селен и цинк, которые способны усиливать мужскую половую функцию, а содержащиеся жирные аминокислоты активно участвуют в образовании необходимого мужского вещества – тестостерона.