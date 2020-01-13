Назван несложный и эффективный способ очищения сосудов

Чистые сосуды, здоровее сердце – долгая и счастливая жизнь – мало кто поспорит с этим утверждением.Холестерин, входящий в состав многих современных продуктов питания, может провоцировать образование бляшек на стенках сосудов. Эти отложения мешают нормальному кровообращению и приводят к нарушению кровообращения в головном мозге, что чревато сужением сосудов и дефицитом питательных веществ и кислорода.В результате всего этого появляются головные боли, шум в ушах, ухудшаются слух и зрение, развивается атеросклероз, повышается артериальное давление. Кроме того снижаются память и работоспособность, что значительно понижает качество жизни больного. Также могут появляться трофические язвы и грибковые инфекции. А самое страшное человеку грозит риск развития инфаркта и инсульта.Предотвратить все эти неприятные последствия поможет чистка сосудов от холестерина. Очищение избавит от холестериновых бляшек, вернет сосудам упругость и эластичность, а также предотвратит развитие атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта.Однодневное очищение соками — прекрасное средство для чистки сосудов. Очищение длится всего один день, применять его следует один раз в неделю, а сам курс очищения сосудов длится один месяц. После одного месяца перерыва можно снова повторить курс.Для проведения одного очищающего дня необходимы следующие соки:— свекольный сок — 150 г;— морковный сок — 250 г;— яблочный сок — 200 г;— томатный сок — 700 г;— картофельный сок — 250 г;— минеральная негазированная вода 400 г.Очищение соками проводится строго по часам. Для этого освободите время от домашних забот и работы. Лучше всего выполнять такое очищение в выходной день. Итак, ваш соковый режим будет таким:1. В 7 утра выпейте натощак 50 г свекольного сока.2. В 8 утра — 100 г томатного сока.3. В 9 утра смешайте 100 г морковного сока со 100 г сока зеленых яблок и выпейте эту смесь.4. В 10 утра — 200 г томатного сока.5. В 11 утра — 50 г картофельного сока.6. В 12 дня — 200 г теплой минеральной негазированной воды.7. В 13 часов — 50 г свекольного сока, разбавленного яблочным или морковным.8. В 14 часов — смесь из 100 г морковного сока и 100 г сока зеленых яблок.9. В 15 часов — 50 г картофельного сока и 200 г томатного сока.10. В 16 часов — 200 г теплой минеральной негазированной воды.11. В 17 часов — 50 г свекольного сока.12. В 18 часов — 100 г картофельного сока.13. В 19 часов — 200 г томатного сока.14. В 20 часов — 50 г морковного сока.15. В 21 час — 50 г картофельного сока.После 21 часа прием соков желательно прекратить, но можно пить теплую минеральную негазированную воду.В последующие несколько дней после очищения нужно придерживаться щадящего режима питания, не переедать, лучше исключить тяжелую пищу, и пить много чистой воды.