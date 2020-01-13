Назван несложный и эффективный способ очищения сосудов
Холестерин, входящий в состав многих современных продуктов питания, может провоцировать образование бляшек на стенках сосудов. Эти отложения мешают нормальному кровообращению и приводят к нарушению кровообращения в головном мозге, что чревато сужением сосудов и дефицитом питательных веществ и кислорода.
В результате всего этого появляются головные боли, шум в ушах, ухудшаются слух и зрение, развивается атеросклероз, повышается артериальное давление. Кроме того снижаются память и работоспособность, что значительно понижает качество жизни больного. Также могут появляться трофические язвы и грибковые инфекции. А самое страшное человеку грозит риск развития инфаркта и инсульта.
Предотвратить все эти неприятные последствия поможет чистка сосудов от холестерина. Очищение избавит от холестериновых бляшек, вернет сосудам упругость и эластичность, а также предотвратит развитие атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта.
Однодневное очищение соками — прекрасное средство для чистки сосудов. Очищение длится всего один день, применять его следует один раз в неделю, а сам курс очищения сосудов длится один месяц. После одного месяца перерыва можно снова повторить курс.
Для проведения одного очищающего дня необходимы следующие соки:
— свекольный сок — 150 г;
— морковный сок — 250 г;
— яблочный сок — 200 г;
— томатный сок — 700 г;
— картофельный сок — 250 г;
— минеральная негазированная вода 400 г.
Очищение соками проводится строго по часам. Для этого освободите время от домашних забот и работы. Лучше всего выполнять такое очищение в выходной день. Итак, ваш соковый режим будет таким:
1. В 7 утра выпейте натощак 50 г свекольного сока.
2. В 8 утра — 100 г томатного сока.
3. В 9 утра смешайте 100 г морковного сока со 100 г сока зеленых яблок и выпейте эту смесь.
4. В 10 утра — 200 г томатного сока.
5. В 11 утра — 50 г картофельного сока.
6. В 12 дня — 200 г теплой минеральной негазированной воды.
7. В 13 часов — 50 г свекольного сока, разбавленного яблочным или морковным.
8. В 14 часов — смесь из 100 г морковного сока и 100 г сока зеленых яблок.
9. В 15 часов — 50 г картофельного сока и 200 г томатного сока.
10. В 16 часов — 200 г теплой минеральной негазированной воды.
11. В 17 часов — 50 г свекольного сока.
12. В 18 часов — 100 г картофельного сока.
13. В 19 часов — 200 г томатного сока.
14. В 20 часов — 50 г морковного сока.
15. В 21 час — 50 г картофельного сока.
После 21 часа прием соков желательно прекратить, но можно пить теплую минеральную негазированную воду.
В последующие несколько дней после очищения нужно придерживаться щадящего режима питания, не переедать, лучше исключить тяжелую пищу, и пить много чистой воды.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил klava в категорию Кардиология
Добавить комментарий