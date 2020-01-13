Основные признаки, указывающие на проблемы с печенью

Признаки нарушения работы печени, этого жизненно важного органа, могут проявляться целым рядом характерных симптомов.Степень их выраженности и комбинация будут зависеть от конкретного вида заболевания, его тяжести и наличия других сопутствующих патологий. Но все же заподозрить неполадки в работе печени можно по следующим характерным симптомам.Боль. Как правило, боль локализируются в правом подреберье и может отдавать в правую лопатку, или в межлопаточную область. Незначительные боли ноющего или распирающего характера, сопровождающиеся ощущениями тяжести, говорят о протекании вялотекущей патологии воспалительного, токсического или иного происхождения. Более интенсивные боли в правом подреберье возникают при тяжелых гнойных и воспалительных процессах, при появлении камней в желчных протоках. Ярко выраженные, мучительные и резкие болезненные ощущения появляются при печеночной колике, вызванной движением камней по желчным путям.Тошнота и рвота. Такой симптом характерен для многих заболеваний ЖКТ, но при заболеваниях печени он выражен в большей степени. На фоне тошноты больные часто есть существенные нарушения аппетита, отвращение к некоторым продуктам питания (особенно к жирном блюдам), болезненные ощущения в правом подреберье и диарея. Иногда тошнота заканчивается рвотой, приносящей временное облегчение. При заболеваниях печени во рвотных массах могут наблюдаться примеси желчи.Желтый налет на языке. При заболеваниях печени язык часто покрывается желтым налетом. Степень его интенсивности и выраженность окраски зависит от вида заболевания.Повышение температуры. При патологиях печени (гепатитах, циррозах) температура обычно повышается до 38° С и сохраняется на показателях 37-37,5°С. Иногда она сохраняется в пределах нормы в течении дня и поднимается только вечером. При заболеваниях желчевыводящих путей – температура тела повышается до более высоких цифр (39°С и выше) и часто сопровождается подергиванием мышц.Горечь во рту. Этот симптом характерен для многих патологий и может носить различный характер. При проблемах с печенью он вызывается попаданием желчи из желудка в пищевод. Горечь во рту может наблюдаться при лямблиозе, вирусных гепатитах, стеатозе, циррозе или опухолях печени. Нередко этот симптом вызывается стрессовыми ситуациями и приемом некоторых лекарственных препаратов или наблюдается при заболеваниях желчного пузыря или желчевыводящих протоков и органов желудочно-кишечного тракта.Диспепсические нарушения. Сбои в работе печени приводят к таким диспепсическим нарушениям: «рыбный» или сладковатый запах изо рта, боли в животе и правом подреберье, поносы или запоры, метеоризм и вздутие живота, тошнота и рвота. Впоследствии нарушения пищеварения, вызванные патологиями печени, могут приводить к развитию заболеваний других органов желудочно-кишечного тракта.Желтушность кожи, склер и слизистых оболочек. Желтушность — один из самых заметных признаков проблем с печенью Такие признаки патологий печени провоцируются накоплением в крови и тканях пигментов, присутствующих в желчи. Эти симптомы часто наблюдаются при гепатитах различной природы или циррозе и сопровождаются обесцвечиванием кала и потемнением мочи. Желтуха может наблюдаться и при желчекаменной болезни.Изменения цвета мочи. При циррозе печени и гепатитах в крови поднимается уровень билирубина. Впоследствии он выводится через почки и окрашивает мочу в темный цвет (она приобретает оттенок темного пива). Еще одним признаком поражения печени может стать появление пены желтого цвета на поверхности мочи (она появляется при ее взбалтывании).Обесцвечивание кала. При заболеваниях печени обесцвечивание кала наблюдается на протяжении нескольких дней и сопровождается дополнительными симптомами (повышение температуры, боли или дискомфортные ощущения в правом подреберье, тошнота, темный цвет мочи).Изменения со стороны кожных покровов. Помимо желтухи, многие патологии печени могут сопровождаться другими изменениями со стороны кожи. Они могут наблюдаться на разных стадиях заболевания. При билиарном циррозе и других патологиях, сопровождающихся застоем желчи в печени, у больного может появляться кожный зуд. Этот симптом приводит к появлению расчесов и небольших ссадин на поверхности кожи. Нарушения нормального желчеотделения может приводить к появлению гиперпигментаций на различных участках тела. У больного могут появляться пигментные пятна коричневых оттенков (различной степени интенсивности) или участки гиперпигментаций на ладонях, в паху и/или в подмышечных впадинах дымчато-серого или бронзового цвета. При циррозе и других хронических недугах печени на коже могут появляться «сосудистые звездочки». При длительном и тяжелом течении таких заболеваний на теле больного могут образовываться синяки, возникающие после несильных нажатий на кожу. При патологиях печени, сопровождающихся нарушением оттока желчи и увеличением уровня жиров в крови, на веках, кистях и локтях рук, коленях, стопах, ягодицах и в подмышечных впадинах могут появляться ксантомы. Нехватка витаминов вызывает появление на коже участков сухости и шелушения, трещинок в уголках рта и окрашиванию языка в малиновый цвет. Нарушение обмена веществ, сопровождающее многие хронические патологии печени, может приводить к появлению белых пятен или полосок на поверхности ногтей.Изменения гормонального фона. Хронические заболевания печени могут приводить к развитию гормонального дисбаланса, который сопровождается выпадением волос в подмышках и на лобке. У мужчин снижается уровень андрогенов и появляются признаки феминизации – увеличение грудных желез в размерах, атрофия яичек, оволосение по женскому типу, снижение полового влечения и импотенция. Повышение уровня эстрогенов у женщин может провоцировать появление сыпи, усугубление признаков ПМС, вызывать развитие гормонозависимых опухолей и нарушения менструального цикла.Склонность к кровотечениям. Длительные нарушения в функционировании печени (например, при гепатитах) могут приводить к снижению синтеза многих факторов свертываемости крови. В таких случаях у больного могут возникать различные виды спонтанных внутренних кровотечений (желудочные, кишечные и др.) и наблюдаются носовые кровотечения, обильные менструации, склонность к кровоточивости десен и др.Симптом «голова медузы». Он связан с развитием портальной гипертензии, сопровождающей цирроз печени. В результате на передней брюшной стенке появляются расширенные и хорошо заметные вены.Нарушения в работе нервной системы. Острые и хронические патологии печени сопровождаются замедлением процессов дезактивации и выведения аммиака из организма. Поступление этого вещества в кровь приводит к развитию различных неврологических нарушений: выраженная утомляемость, сонливость, нарушения сна, излишнее беспокойство или заторможенность, нарушения памяти, дрожание пальцев, личностные изменения и судороги.Интоксикация. Нарушения работы печени, вызванные инфекционными, иммунными и опухолевыми процессами, приводят к развитию интоксикации. Больные жалуются на разбитость, ухудшение аппетита, боли в суставах и мышцах, лихорадка, налет на языке и утрата веса.