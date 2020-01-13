Медики объяснили, почему полезно пить горячую воду

Она поможет очистить организм от шлаков.Известно ли вам, что многие, абсолютно разные заболевания могут иметь одну причину — зашлакованность организма! Головная боль, ломота в суставах, боль в области живота, проблемы с кожным покровом, выпадение волос, астма, различные виды аллергий, бесплодие… И этот список можно продолжать. Наша среда обитания достаточно агрессивна, нас в огромных количествах окружают вирусы, бактерии, токсичные вещества. Мы не так уж часто употребляем экологически чистые продукты, кроме того ведем малоподвижный образ жизни, подвержены стрессам, дышим загрязненным воздухом, — все это приводит к скоплению в организме токсичных веществ, которые поступают в организм в огромных количествах.Важно регулярно проводить очищение организма, чтобы избавляться от ненужных и вредных веществ, а помогут в этом проверенные временем средства из арсенала народной медицины. И не нужно далеко ходить за рецептами очищения. Улучшить здоровье и вывести шлаки поможет кипяченная вода!Данный метод очищения организма позволяет достичь следующего:— избавиться от хронических запоров;— привести в норму вес;— очистить кожу и улучшить, соответственно, ее внешний вид и функционирование;— без стресса, очень мягко и постепенно вывести песок и камни из почек, желчного пузыря, печени.В процессе такой чистки вы можете испытывать легкую слабость. Это не должно вызывать беспокойства, напротив, это свидетельствует о том, что процесс очищения идет правильно и ваш организм эффективно избавляется от шлаков и ядов.Суть этого способа состоит в том, чтобы каждое утро за полчаса до завтрака выпивать стакан горячей кипяченой воды. Пейте воду мелкими глоточками, не спеша. Помните, что речь идет именно о кипяченой воде, температура которой должна быть достаточно высокой, однако такой, чтобы ее можно было пить, не обжигаясь при этом.Полный курс очищения довольно длительный — он рассчитан на 6 месяцев.