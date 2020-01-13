Эти популярные продукты особенно опасны для здоровья детей

Какие продукты подрывают здоровье ребенка.Было бы очень хорошо, если бы продукты в наших супермаркетах маркировались пометкой «Вредно ребенку».В этом случае родителям не пришлось бы гадать, какие именно продукты могут принести вред здоровью малыша.Вредно ли ребенку пить сладкую газированную воду, этикетка которой разукрашена детскими мультяшными изображениями и нарисована довольная физиономия ребенка? Ведь чисто визуально эта вода — для ребенка. А что на самом деле?Чем опасно для ребенка есть чипсы и сухарики. Во всех без исключения чипсах — переизбыток жиров. переизбыток жиров. Причем именно тех, которые вызывают проблемы с сосудами, закупоривая их. Вы думаете, сердечно-сосудистые заболевания — печальная привилегия людей зрелого возраста? Эти болезни, которые лидируют сейсас во всех развитых странах, относятся к числу «долгоиграющих» и зарождаются они чаще всего в детстве. С привычки есть чипсы и сухарики — в том числе.Чипсы вредны для ребенка потому, что при их производстве используется масса вкусовых добавок, большинство из которых — синтетические. Кроме того, почти все чипсы щедро посолены, ведь соль 0 один из самых сильных усилителей вкуса. Но соленая пища — это верный путь к обезвоживанию организма и, как следствие — засорению его шлаками и токсинами.Чипсы вредны для ребенка еще и потому, что включают очень сильный, основанный на гормональных законах, механизм привыкания. Кстати, именно гормональным привыканием объясняется любовь к фаст-фуду очень многих людей, как взрослых, так и детей. Это очнь сильный фактор, который ни в коем случае нельзя недооценивать.Поэтому на ответ на вопрос «Вредно ли ребенку есть чипсы» ответ однозначен: «Да!»Майонез и кетчуп. Ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы — вот что нужно искать на этикетках майонеза. И это именно те «продукты», которые так часто обвиняются в возникновении аллергии у ребенка. все: майонез приводит к образованию жировых клеток в организме ребенка. А жировые клетки, образованные в детстве, никогда уже не исчезнут! Они могут стать меньше под влиянием диеты, но при каждом удобном случае вновь наполнятся жиром. Стоит ли создавать своему ребенку эту проблему?Леденцы опасны для зубов. И их пагубное влияние обусловлено не столько их сладким вкусом (и этим, конечно,тоже), сколько длительностью их нахождения в полости рта у малыша. Получив конфету, малыш рассасывает ее долго-долго. И в течение всего этого времени происходит разрушение зубной эмали. Поэтому не верьте рекламным «заманушкам» о пользе леденцов с фруктовым или любым другим «полезным» вкусом. Визиты к стоматологу с ребенком — сомнительное удовольствие.Сладкая газировка. Сладкие газированные напитки – это очень сильный удар по поджелудочной, обусловленный составом напитка, а также его насыщенностью газом. Готовьте лимонад самостоятельно! Это несложно, но для малыша очень полезно!