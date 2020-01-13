Эти популярные продукты особенно опасны для здоровья детей
Было бы очень хорошо, если бы продукты в наших супермаркетах маркировались пометкой «Вредно ребенку».
В этом случае родителям не пришлось бы гадать, какие именно продукты могут принести вред здоровью малыша.
Вредно ли ребенку пить сладкую газированную воду, этикетка которой разукрашена детскими мультяшными изображениями и нарисована довольная физиономия ребенка? Ведь чисто визуально эта вода — для ребенка. А что на самом деле?
Чем опасно для ребенка есть чипсы и сухарики. Во всех без исключения чипсах — переизбыток жиров. переизбыток жиров. Причем именно тех, которые вызывают проблемы с сосудами, закупоривая их. Вы думаете, сердечно-сосудистые заболевания — печальная привилегия людей зрелого возраста? Эти болезни, которые лидируют сейсас во всех развитых странах, относятся к числу «долгоиграющих» и зарождаются они чаще всего в детстве. С привычки есть чипсы и сухарики — в том числе.
Чипсы вредны для ребенка потому, что при их производстве используется масса вкусовых добавок, большинство из которых — синтетические. Кроме того, почти все чипсы щедро посолены, ведь соль 0 один из самых сильных усилителей вкуса. Но соленая пища — это верный путь к обезвоживанию организма и, как следствие — засорению его шлаками и токсинами.
Чипсы вредны для ребенка еще и потому, что включают очень сильный, основанный на гормональных законах, механизм привыкания. Кстати, именно гормональным привыканием объясняется любовь к фаст-фуду очень многих людей, как взрослых, так и детей. Это очнь сильный фактор, который ни в коем случае нельзя недооценивать.
Поэтому на ответ на вопрос «Вредно ли ребенку есть чипсы» ответ однозначен: «Да!»
Майонез и кетчуп. Ароматизаторы, усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы — вот что нужно искать на этикетках майонеза. И это именно те «продукты», которые так часто обвиняются в возникновении аллергии у ребенка. все: майонез приводит к образованию жировых клеток в организме ребенка. А жировые клетки, образованные в детстве, никогда уже не исчезнут! Они могут стать меньше под влиянием диеты, но при каждом удобном случае вновь наполнятся жиром. Стоит ли создавать своему ребенку эту проблему?
Леденцы опасны для зубов. И их пагубное влияние обусловлено не столько их сладким вкусом (и этим, конечно,тоже), сколько длительностью их нахождения в полости рта у малыша. Получив конфету, малыш рассасывает ее долго-долго. И в течение всего этого времени происходит разрушение зубной эмали. Поэтому не верьте рекламным «заманушкам» о пользе леденцов с фруктовым или любым другим «полезным» вкусом. Визиты к стоматологу с ребенком — сомнительное удовольствие.
Сладкая газировка. Сладкие газированные напитки – это очень сильный удар по поджелудочной, обусловленный составом напитка, а также его насыщенностью газом. Готовьте лимонад самостоятельно! Это несложно, но для малыша очень полезно!
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