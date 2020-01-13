Лечение грибка: какие ошибки часто допускают

Это распространенная проблема.При возникновении грибковой инфекции единственным желанием любой женщины является стремление как можно быстрее избавиться от болезни. Однако некоторые представительницы прекрасного пола только усугубляют положение, сами не подозревая об этом, и вот несколько полезных советов от экспертов в области лечения данного расстройства.Ношение тесных джинсов. Раздражение области гениталий является одним из наиболее часто встречающихся симптомов грибковой инфекции. При ношении тесных джинсов приток свежего воздуха в интимной части женского тела ограничен. Это вызывает увеличение влажности вокруг влагалища, что является питательной средой для грибков.Неправильная разновидность нижнего белья. Знаете ли вы о том, что теплая и влажная окружающая среда позволяет грибкам развиваться и расти? Ношение синтетических трусиков, не пропускающих свежий воздух, повышает риск инфекций. Выбирайте только нижнее белье из натуральных тканей.Спринцевание. Соблюдение режима гигиены является важнейшей частью улучшение состояния здоровья при грибковых инфекциях. Однако спринцевание для поддержания чистоты влагалища не только нарушает щелочной баланс, но и создает благоприятные условия для роста грибков, тем самым ухудшая состояние.Употребление сладких продуктов питания. Согласно исследованиям, опубликованным PLoSOne, употребление большого количества углеводов делает человека предрасположенным к грибковым инфекциям. Риск еще выше для тех, кто страдает от диабета, из-за наличия сахара в моче.Занятия сексом. Лучше воздерживаться от занятий сексом, если вы лечите грибковую инфекцию, поскольку интимные упражнения вызывают раздражения области влагалища, повышая риск распространения инфекции. Более того, вы рискуете передать ее вашему партнеру.