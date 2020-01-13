Первые симптомы рака, которые нельзя пропустить

Ранними симптомами рака могут быть практически любые беспричинные изменения в работе организма.«Симптомы (онкологических заболеваний) настолько разнятся, что суток не хватит, чтобы их все описать. Но основные – те, которые человек чувствует впервые в своей жизни», – предупредил врач-онколог, нейрохирург Антон Шкиряк.Медик призвал прислушиваться к своему здоровью и при непривычных проявления дискомфорта сразу же обращаться к врачу: своевременное выявление рака на ранних стадиях дает очень высокий процент излечения.«Люди ходят на 3-4 работы и не обращают внимание на боли в спине. Человек-курильщик при появлении боли под лопаткой думает, что, наверное, потянул спину. Он не сделает диагностику легких. Он не сделает даже банальный рентген легких, чтобы определить, нет ли там каких-то уплотнений», – возмутился Шкиряк.Он пояснил, что приходящие с первой стадией рака пациенты обычно почувствовали признаки недомогания всего пару месяцев назад. Тех, кто приходит с 4-й стадией, проблемы часто беспокоили по три года и более, но они их игнорировали.«Симптоматика очень разнится. Начиная от похудения, болевых ощущений в организме любой локализации, дискомфорта, нарушение двигательных функций (к примеру, пошатывания), периодического нарушения сознания. Миллиард симптомов!» – подчеркнул онколог.Как минимум Шкиряк посоветовал сделать общий анализ крови – хотя он и не покажет наличие онкологии, но может продемонстрировать ее неявные признаки.«Такие, например, как снижение гемоглобина, новые формы лимфоцитов. Повышение скорости оседания эритроцитов тоже часто является признаком онкологии. Хотя только по общему анализу крови нельзя сказать, что у вас рак или подозрение на него», – рассказал он.