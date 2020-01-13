Развенчаны популярные мифы о витаминах

О них пора забыть.Диетолог и врач Виктория Кляуз развенчала топ-4 самых популярных мифа о витаминах в таблетках.Об этом она написала на своей странице в Telegram, отметив, что люди часто принимают много таких витаминов, не думая о том, зачем и в какой дозе они нужны.Миф №1. Одна таблетка полностью покроет потребность человека в минералах и витаминах. Дело в том, что все поливитамины разные по составу и дозе. У человека, который принимает их, все равно может быть недостаток определенного витамина.Миф №2. Витамин С «помогает» от простуды. Обширная доказательная база опровергает такое утверждение. А суточную норму в этом витамине можно «покрыть», съев киви, апельсин или красный болгарский перец.Миф №3. Витамины назначаются курсом 1-3 месяца. Если человек употребляет таблетки с «непонятным» составом, то все равно эффект будет нулевой. В случае, если же в комплексе количество оного из витаминов превышает норму и его принимаю целым курсом, передозировка неизбежна.Миф №4. Витамины не вредят. У каждого из них есть негативные эффекты, которые появляются при его избытке в организме. Важно помнить, что с пищей избыток витаминов получить сложно, а вот с добавками – вполне возможно.