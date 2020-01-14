Эти пять продуктов убирают жир с живота

Лишний жир в области талии — проблема многих женщин.И помимо того, что это выглядит не эстетично и не слишком привлекательно, это может быть также предпосылкой развития различных заболеваний.В связи с этим мы подготовили список продуктов, которые помогают быстрее сжигать жир и способствуют похудению.ИмбирьКорень имбиря ускоряет обмен веществ и улучшает кровоснабжение желудка, способствуя быстрому сгоранию жировых клеток. Поэтому диетологи рекомендуют добавлять его в чай, воду или в блюда.Но отмечается, что людям, у которых гастрит, желчно-каменная болезнь и сердечно-сосудистые заболевания, с имбирем нужно быть осторожными — есть его лишь немного.КорицаПоловина чайной ложки корицы в день улучшает метаболизм и снижает сахар в крови. Если добавлять эту приправу в кашу, обмен веществ ускорится и не придется ограничивать себя жесткими диетами, чтобы похудеть.ЧечевицаУглеводы эффективно перерабатываются в энергию, а не в лишний вес, если в рационе присутствует чечевица. Кроме того, протеин, клетчатка, углеводы и молибден — полезные вещества не только для метаболизма, но и для улучшения состояния организма в целом.ЯйцаВысокое содержание белка снижает аппетит. А в желтке много витаминов A, E, D и К. По словам диетологов, съеденные на завтрак два яйца позволяют съесть меньше калорий в течение дня.БрокколиВитамин С способен cделать талию тоньше благодаря выработке карнитина, который участвует в сжигании жира. В день достаточно съесть 35–40 граммов брокколи, чтобы улучшить обмен веществ и сбросить лишнее.