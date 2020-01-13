Почему нужно носить солнцезащитные очки зимой: ответ врачей
Иногда зимой оно даже интенсивнее. Поэтому глаза подвергаются воздействию солнца на все 100%. И медики рекомендуют в холодное время года носить очки с поляризацией и УФ-защитой.
Из-за солнца возможны ожоги глаз и даже более глубокие повреждения роговицы и конъюнктивы. Следствием отсутствия защиты глаз от излучения может быть макулярная дегенерация, катаракты, фотокератит.
Причем опасны не только прямые солнечные лучи, но свет, отражаемый снегом и льдом. Даже есть такое понятие, как «снежная слепота». Это состояние может вызвать временную потерю зрения на срок до двух суток.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kruzka в категорию Разное
Добавить комментарий