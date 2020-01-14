Названы продукты, которые помогут очистить организм после праздников

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После новогодних праздников множество людей пытаются наладить свой рацион питания.Эксперты рекомендуют начинать питаться после застольев сбалансировано и рационально. Они представили список продуктов, которые необходимо включить в свой рацион.Все, что содержит пищевые волокнаЦельнозерновые хлебцы, бурый рис, яблоки. Растворимые и нерастворимые пищевые волокна адсорбируют и свяжут все вредные вещества, которые скопились в кишечнике после новогодних злоупотреблений. А пектин, содержащийся в яблоках, поможет мягко вывести их из организма.КашиОвсяная и гречневая. Источник сложных углеводов и клетчатки — даст вам достаточно энергии для восстановления, снабдит витаминами (особенно гречка) и при этом способствует нормальной перистальтике кишечника. Добавьте к каше белковую составляющую — начните переход к рациональному питанию с полноценного завтрака.КапустаБелокочанная и брокколи. Отличный вариант гарнира к любому белковому блюду. Содержит огромное количество микроэлементов и витаминов. В соке капусты содержатся вещества, полезные при язве желудка, дисбактериозах, метеоризме. Богата клетчаткой.Продукты с легким мочегонным эффектомВиноград, петрушка, огурцы, сельдерей. Эти продукты помогут снять отечность и быстрее освободить организм от застоявшейся токсичной жидкости. Главное — вовремя восполнять покинувшую организм воду.ВодаНезаменимая составляющая нормальной работы всех процессов в организме. Поэтому восстановление водного баланса крайне важно. Кроме того, достаточное количество воды необходимо, чтобы вывести из организма продукты переработки не самой полезной пищи, она нужна для легкого продвижения по ЖКТ клетчатки и его скорейшего освобождения.