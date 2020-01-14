Медики рассказали, какой продукт может защитить от инсульта
Ученые утверждают, что органы сосудистой системы человека защищает регулярное употребление небольшой порции сыра.
«Съедая немного сыра, мы существенно снижаем свой риск развития инсульта и заболеваний сердца», — заявили китайские исследователи из Университета Сучжоу.
В пользу их вывода говорят данные проверки ряда исследований, в которых проверялось здоровье в общей сложности 200 тысяч взрослых человек.
Исследования, о которых идет речь, проводились американскими и европейскими учеными. Китайские специалисты провели мета-анализ 15 научных проектов своих зарубежных коллег. Они обнаружили, что люди, которые ежедневно съедали кусочек сыра, имели на 14% более низкий риск развития ишемической болезни сердца и на 10% более низкий риск инсульта в сравнении с теми, кто не ел сыр.
Ученые считают полезной ежедневную порцию сыра в 40 граммов.
«Сыр повышает уровень «хорошего» холестерина и защищает от засорения артерии, а также помогает благодаря калию в своем составе лучше усваивать насыщенные жиры», — объяснили медики пользу сыра для здоровья.
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