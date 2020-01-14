Названо вещество, спасающее от известного заболевания сердца

Оказалось, что селениды спасают от ишемии.Исследование на животных моделях показало, что внутривенное введение селенида после сердечного приступа помогает на 90% улучшить защиту тканей сердца от повреждений из-за недостаточного притока кислорода.После острого сердечного приступа и в период реперфузии в тканях сердца возникают повреждения, которые вызваны недостаточным поступлением кислорода. В ходе исследования процессов восстановления работы сердца у мышей после ишемического приступа, ученые обнаружили очень важную роль присутствия в крови достаточного количества селена в защите тканей сердечной мышцы.Исследователи провели эксперименты на грызунах, у которых предварительно был спровоцирован сердечный приступ и остановка кровоснабжения. Изучение биохимических процессов в последущий период времени показало, что при недостатке поступления кислорода именно наличие селена в тканях позволяет сохранить их в хорошем состоянии.Ученые определили, что внутривенное введение животным селенидов еще до восстановления кровотока на 88% сокращает количество повреждения в сердечной мышце из-за кислородного голодания. Такой эффект достигался в том случае, если инъекции селена были сделаны непосредственно после ишемического приступа, когда реперфузия еще не произошла.Наблюдение за больными-сердечниками во время интенсивной терапии выявило четкую корреляцию уровня селена с величиной повреждений в тканях. В сравнении со здоровыми людьми у пациентов с ишемией отмечалось снижение количества селена в крови на 50%. Дополнительные исследования показали, что повышение уровня селена в организме больного способствовало резкому увеличению эффективности лечения при ожогах и тяжелых инфекциях.Роль селенидов в защите тканей от повреждений в период регенерации после сердечных приступов предполагается изучить тщательным образом.