Медики назвали лучшие продукты для здоровья почек

Клюква нормализует и очищает почки.Тыква и клюква является наиболее полезны продуктами для почек. Эти продукты американские исследователи внесли в список «помощников» этого органа. Они могут не только поддерживать работу почек, но и ее облегчать.Тыква помогает организму быстрее восстанавливается после перенесенных болезней, поскольку быстро выводит токсины из организма. Тыква обладает мочегонным эффектом.Арбуз обладает мочегонным эффектом и полезен для очистки всего организма. Он улучшает работу почек и нормализует кислотно-щелочной баланс.Клюква нормализует и очищает почки. Они обладают мочегонным эффектом. Клюква мягко очищает почки от солей, песка и камней.Кресс-салат содержит каротин, витамины А, Е, С, К, D, РР, витамины группы B — почти все; минералы — фосфор, кальций, магний, железо, йод; белки, сахара, углеводы, эфирные масла.Виноград содержит большое количество калия. Виноград полезен не только для почек, но и для организма в целом.