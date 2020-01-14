Медики назвали лучшие продукты для здоровья почек
Тыква и клюква является наиболее полезны продуктами для почек. Эти продукты американские исследователи внесли в список «помощников» этого органа. Они могут не только поддерживать работу почек, но и ее облегчать.
Тыква помогает организму быстрее восстанавливается после перенесенных болезней, поскольку быстро выводит токсины из организма. Тыква обладает мочегонным эффектом.
Арбуз обладает мочегонным эффектом и полезен для очистки всего организма. Он улучшает работу почек и нормализует кислотно-щелочной баланс.
Клюква нормализует и очищает почки. Они обладают мочегонным эффектом. Клюква мягко очищает почки от солей, песка и камней.
Кресс-салат содержит каротин, витамины А, Е, С, К, D, РР, витамины группы B — почти все; минералы — фосфор, кальций, магний, железо, йод; белки, сахара, углеводы, эфирные масла.
Виноград содержит большое количество калия. Виноград полезен не только для почек, но и для организма в целом.
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