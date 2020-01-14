Косметологи подсказали, как избавиться от растяжек в домашних условиях

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Простое в применении средство.Это чрезвычайно эффективное домашнее средство поможет вам избавиться от растяжек навсегда.Чтобы приготовить его вам понадобится всего пару минут.Ингредиенты:1 столовая ложка сахара1 столовая ложка касторового или оливкового масласок половины лимонавитамин Е (1 капсула)Приготовление:Смешайте все ингредиенты, пока вы не получите однородную массу.Круговыми нежными движениями, нанесите смесь на пораженные участки и массируйте тело, пока средство не впитается.Лучше всего использовать массажную щетку, чтобы увеличить циркуляцию крови в проблемных зонах.Делайте это каждый день в течение 2-3 минут, а через пару недель, вы получите идеальное тело без растяжек!