Диетологи назвали специю, «сжигающую» лишние килограммы

Имбирь подтвердил свой эффект похудения.Имбирный чай может быть отличным средством, помогающим меньше есть и худеть, — к такому заключению после ряда экспериментов пришли ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке.Тем, кто хорошо знаком с проблемой переедания, они посоветовали регулярно добавлять в пищу и напитки имбирь, а также перец чили. Эти добавки в действительности обладают свойством снижать тягу к сладкой и жирной пище.В ходе опытов с участием добровольцев, имевших избыточный вес, на протяжении нескольких недель нужно было употреблять в пищу блюда, щедро приправленные чили и имбирем. Кроме того, по заданию ученых люди регулярно пили имбирный чай.Результат испытаний оказался следующим: ученые заявили, что у добровольцев произошло резкое снижение интереса к сладким, соленым и жирным закускам, — словом, ко всему вредному, что заставляет расти жировую ткань и ведет к увеличению веса.«Те, кто пил имбирный чай, быстрее насыщались и, таким образом, меньше ели», — добавили при этом специалисты.В имбире и чили, как пояснили ученые, содержатся в значительном количестве активные компоненты — капсаицин и имперингол. Их употребление активизирует кровоток, повышает температуру и усиливает потоотделение – все эти физиологические процессы способствуют усилению производства энергии в организме и более интенсивному расходованию жировых клеток.Чтобы приготовить имбирный чай, корень имбиря нужно нарезать тонкими дольками, уложить в емкость, залить водой и довести на огне до кипения. Потомить на маленьком огне в течение 15-20 минут, остудить, добавить мед, корицу или лимон.