Медики назвали напиток, провоцирующий появление акне
Эксперты уже несколько лет обсуждают связь между появлением угревой болезни у взрослых и наличием в рационе молока. Оказывается, она действительно есть.
Помимо того, что эксперты рекомендуют избавиться от молока в своем рационе, они считают, что убрав из рациона определенные продукты (сахар, алкоголь, молочные продукты), можно изменить состояние кожи в лучшую сторону.
Исследования показали, что гормоны, содержащиеся в молоке и, особенно, в обезжиренном молоке, способствуют появлению на лице воспалительных заболеваний кожи.
По результатам исследования, проведенного в Гарвардском университете общественного здоровья, 44% девушек, регулярно употребляющих обезжиренное молоко, наблюдают появление прыщей и угревой сыпи.
В то же время, отказ от молока на месяц разительно менял состояние кожи у испытуемых. Помимо того, что сократилось количество высыпаний, кожа стала выглядеть свежее.
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