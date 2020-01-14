Медики назвали напиток, провоцирующий появление акне

Дерматологи рекомендуют убрать из рациона молоко.Эксперты уже несколько лет обсуждают связь между появлением угревой болезни у взрослых и наличием в рационе молока. Оказывается, она действительно есть.Помимо того, что эксперты рекомендуют избавиться от молока в своем рационе, они считают, что убрав из рациона определенные продукты (сахар, алкоголь, молочные продукты), можно изменить состояние кожи в лучшую сторону.Исследования показали, что гормоны, содержащиеся в молоке и, особенно, в обезжиренном молоке, способствуют появлению на лице воспалительных заболеваний кожи.По результатам исследования, проведенного в Гарвардском университете общественного здоровья, 44% девушек, регулярно употребляющих обезжиренное молоко, наблюдают появление прыщей и угревой сыпи.В то же время, отказ от молока на месяц разительно менял состояние кожи у испытуемых. Помимо того, что сократилось количество высыпаний, кожа стала выглядеть свежее.