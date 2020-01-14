Эти специи и масла обладают обезболивающей функцией
Специалисты рассказали, какими натуральными средствами можно заменить обезболивающие препараты, ведь если сильно увлекаться такими лекарствами можно нанести своему здоровью вред.
Справиться с локализованной болью поможет куркума.Чтобы получить максимальный эффект, следует сделать настой из корнеплодов куркумы и принимать его по необходимости.
С болями в спине поможет справиться стручковый перец. Его нужно размолоть в порошок и развести с водой. Помазать полученной кашей место, где чувствуете боль и через десять минуть смыть.
Помогает справиться с болью и действует как успокоительное — масло лаванды. Его используют с древних времен.
Снизит болевые ощущения и поможет справиться со спазмами эфирное масло мяты. А вот если вас мучает зубная боль, стоит воспользоваться гвоздикой. Ее советуют просто положить в полость рта.
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