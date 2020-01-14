Эти специи и масла обладают обезболивающей функцией

О их пользе стоит знать.Специалисты рассказали, какими натуральными средствами можно заменить обезболивающие препараты, ведь если сильно увлекаться такими лекарствами можно нанести своему здоровью вред.Справиться с локализованной болью поможет куркума.Чтобы получить максимальный эффект, следует сделать настой из корнеплодов куркумы и принимать его по необходимости.С болями в спине поможет справиться стручковый перец. Его нужно размолоть в порошок и развести с водой. Помазать полученной кашей место, где чувствуете боль и через десять минуть смыть.Помогает справиться с болью и действует как успокоительное — масло лаванды. Его используют с древних времен.Снизит болевые ощущения и поможет справиться со спазмами эфирное масло мяты. А вот если вас мучает зубная боль, стоит воспользоваться гвоздикой. Ее советуют просто положить в полость рта.