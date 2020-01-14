Теплые напитки, которые спасают от кашля

Вкусно и полезно.Есть несколько видов напитков, которые облегчат простуду и кашель.Так, во время кашля, как правило, отекают носоглотка, гортань и выделяется из носа много слизи.Чтобы уменьшить эти проявления простуды, которые провоцируют или усугубляют кашель, нужно включить в свое меню такие напитки.Например, любой теплый чай без кофеина – это может быть чай из заварника обычный, или из трав.Также полезно будет хотя бы раз в день, пока вы лечитесь, выпить чашку горячего куриного бульона.Теплые фруктовые соки полезны вдвойне – они и источник витамина С, и источник жидкости, которая улучшает обменные процессы. Соки же позволяют избавиться от слизи.Кроме того, стоит при кашле пить много теплой чистой воды – можно даже без лимона и меда. Но с медом слизь быстрее покинет вас и вам будет легче дышать.