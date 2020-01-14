Дерматологи назвали продукты, улучшающие состояние кожи

6 продуктов, которые заменят косметолога.Все мы знаем, что правильный уход за кожей необходим для поддержания красоты, однако без надлежащего питания изнутри, сохранить молодость просто невозможно.Дерматологи среди всех продуктов выделили шесть, которые поистине творят чудеса — они способны не только сохранить естественную красоту и продлить молодость, но и бороться с первыми признаками старения.АРБУЗАрбуз не зря считается летним десертом. Свой яркий красно-розовый цвет мякоть этой летней ягоды приобрела благодаря содержанию ликопина. Этот натуральный антиоксидант защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.АВОКАДОВ нем содержится олеиновая кислота из группы омега-9, которая помогает коже сохранять влагу и оставаться упругой.ЧЕРНИКА И ГОЛУБИКАЭти темные ягоды содержат в себе большое количество витамина С и Е. Такой мощный дуэт антиоксидантов борется со свободными радикалами и пигментацией, возвращает сияние коже. За ровный тон кожи отвечает и арубтин, в избытке содержащийся в спелых ягодах.ГРАНАТОн богат витамином С, одним из самых сильных антиоксидантов. Регулярное употребление зерен граната поможет предотвратить преждевременное появление морщин, сухости и будет бороться с токсинами.КАПУСТА КАЛЕВ зеленых листьях этого продукта содержится много витамина К и железа, которые отвечают за хорошее кровообращение. Поэтому регулярное потребление кале в готовом виде поможет сохранить ровный и здоровый цвет лица надолго и избавит от синяков под глазами.ДЫНЯ КАНТАЛУПАВ сладкой оранжевой мякоти много бета-каротина и витамина А. Именно они нормализуют выработку кожного жира и предотвращают забитость пор.