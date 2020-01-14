Найдена взаимосвязь между заболеваниями почек и мозга

Неожиданные выводы были сделаны европейскими учеными.Заболевания почек уже на ранней стадии способствуют развитию процессов, ведущих к нарушению когнитивных функций, установили ученые.Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы на сайте Европейской ассоциации диализа и трансплантации, болезни почек уже ранней стадии способствуют развитию процессов, ведущих к нарушению когнитивных функций. В частности, ученые констатировали, что «умеренные когнитивные нарушения могут проявляться на ранних стадиях хронической болезни почек».В публикации на сайте ассоциации отмечается, что науке было известно о существующей связи между хронической болезнью почек (ХБП) и дисфункцией головного мозга, — однако до сих нарушения когнитивных функций не ассоциировались с ранним началом болезней почек.Один из ученых проекта, Джовамбатиста Капассо, отметил, что теперь специалисты знают, «последствия наступают гораздо раньше, чем принято думать».Исследование показало, что когнитивная функция нарушается при падении скорости клубочковой фильтрации почек. По словам ученых, чем более медленной становится фильтрация, тем существеннее оказывается риск возникновения когнитивных нарушений. Хроническая болезнь почек, как свидетельствуют полученные данные, может способствовать таким образом развитию деменции, которой подвержены люди в старости. При этом, в отличие от возрастной деменции, та, что вызывается болезнью почек, может начать развиваться вне связи с возрастом.Людям, предрасположенным к заболеваниям почек в силу разных факторов, а также тем, кому были диагностированы почечные нарушения, необходимы регулярные меры профилактики, подчеркивают исследователи. Также по их мнению, пациентам с болезнями почек необходимо регулярное проведение скрининга на выявление патологий мозга.