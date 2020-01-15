Ученые подтвердили влияние стресса на развитие онкологии

Механизм такого влияния довольно прост.Хронический стресс может способствовать развитию рака груди – риск заболевания повышается из-за роста уровня адреналина.Утверждение о том, что стресс способен стать причиной рака, не кажется оригинальным. Но теперь об этом можно говорить с уверенностью. По крайней мере на развитие рака груди хронический стресс действительно влияет, это установили китайские ученые из Даляньского медицинского университета.«То, что стресс или состояние отчаяния и безнадежности могут быть факторами влияния на происхождение злокачественных опухолей, говорилось давно. Но все же до недавнего времени не удавалось обнаружить механизм такого воздействия», — отметили исследователи.Китайские специалисты смогли определиться с подобным механизмом. По их словам, развитию рака молочной железы содействует усиленный эффект лактатдегидрогеназы А, образующийся из-за растущего уровня адреналина. Хронический стресс – это лучший способ заиметь стабильно высокие показатели содержания адреналина, говорят ученые.Это интересно: Найдена связь между применением гормональных мазей и повышенным риском диабета 2 типаВ то же время работа китайских специалистов показала, что действие лактатдегидрогеназы А способен купировать витамин С.