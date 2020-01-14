Ученые обнаружили способ остановить детский рак мозга

В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователи обнаружили ген Zfp36l1.Этот ген помогает смертоносным детским опухолям расти и метастазировать. Речь идёт о глиобластоме — агрессивной разновидности опухолей мозга.Вполне возможно, что учёные обнаружили способ остановить крайне агрессивный и смертоносный детский рак мозга, не дав ему расти на самых ранних стадиях.В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователи обнаружили ген Zfp36l1, который помогает разновидности опухолей мозга под названием глиобластома превращать другие клетки мозга в злокачественные. Но за счёт инъекций молекул, которые воздействуют непосредственно на этот ген, скорость роста опухолей и их распространения удалось замедлить.На деле, мыши с раком мозга были способны жить в два раза дольше тех грызунов, которые не получали экспериментального лечения. Результаты этого исследования могут привести к разработке методов приостановки развития глиобластомы на ранних стадиях, или методов защиты от ее рецидивов. Глиобластома — редкая, но крайне агрессивная форма рака мозга, которая встречается непосредственно в мозге или позвоночнике.Эта опухоль формируется из похожих на звёздочки клеток мозга под названием астроциты, которые сами обеспечивают себя кровью, что ускоряет рост. К симптомам глиобластомы относят постоянные и мучительные головные боли, тошноту, судорожные припадки, раздвоенность зрения и проблемы с речью.