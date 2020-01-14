Пять полезных продуктов для тех, кто мечтает о плоском животе

Талия станет тоньше.Чтобы избавиться от лишнего жира на животе, делать упражнения на пресс недостаточно. Нужно еще и убрать из своего рациона фаст-фуд, сладкие напитки, перекусы на ходу, избыток жира и сладости, алкоголь. А вместо «мусорной» еды сделать ставку на здоровые продукты, которые помогут сделать ваш живот плоским.АвокадоАвокадо богаты калием. Этот элемент «притупляет» вредное воздействие натрия, задерживающего жидкость в организме. Зеленые фрукты также содержат растворимую клетчатку и полезные жиры, которые обеспечивают длительное чувство сытости. Добавляйте авокадо в салаты или ешьте их вместе с тостами из цельнозернового хлеба.ИмбирьЭтот острый корень помогает расщеплять белки и ускоряет пищеварительный процесс. Он также известен как мощный антибактериальный и противовоспалительный продукт, иными словами, всесторонне полезен для вашего кишечника. Лучший способ употреблять имбирь – это заваривать с ним чай.АрбузСамый популярный летний фрукт освежает благодаря высокому содержанию воды (почти 90 процентов). Перекусите арбузом, чтобы отрегулировать уровень соли в организме и вымыть лишнюю жидкость. Это поможет вам избавиться от отеков.ПомидорыПомидоры богаты антиоксидантом ликопеном, который, как известно, обладает чрезвычайно эффективным противовоспалительным действием. Чтобы приготовить суперлегкий и вкусный гарнир к любому блюду, запеките томаты в духовке.ОвсянкаОвсяные хлопья обеспечивают пребиотический эффект, поэтому улучшают пищеварение и помогают избавиться от вздутия. Их можно есть не только в виде каш, но и добавлять в разнообразную выпечку.