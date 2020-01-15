Найдена связь между плохим сном и генетикой

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

На продолжительность и качество сна влияет ген PDE11A.Ученые установили, что причиной плохого сна может быть генетика. Такой вывод они сделали после обработки данных более 90 тысяч человек, которые на протяжении семи дней носили специальные устройства, фиксирующие уровень активности.Как оказалось, на продолжительность и качество сна влияет ген PDE11A, а точнее, один из его вариантов. Ранее именно воздействием на этот ген предлагали лечить пациентов с психоневрологическими расстройствами, связанными с перепадами настроения и социальным поведением.Кроме того, в ходе исследования установлено, что в совокупности генетические области, связанные с качеством сна, также имеют общую связь с выработкой серотонина.«Мы знаем, что достаточное количество сна улучшает наше здоровье и благополучие, но мы все еще относительно мало знаем о механизмах в нашем организме, которые влияют на то, как мы спим. Изменения во сне, его качество, количество и сроки тесно связаны с некоторыми заболеваниями человека, такими как диабет и ожирение, и психическими расстройствами», — рассказал автор исследования Эндрю Вуд.Как добавил его коллега, новое исследование помогло обнаружить генетические варианты, которые помогут по-новому взглянуть на молекулярную роль сна для человека и разработать новые препараты для лечения бессонницы.