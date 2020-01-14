Раскрыта неожиданная опасность зубной пасты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вещество снижает иммунитет и уменьшает количество полезных микроорганизмов в кишечнике.Ученые из Франции рассказали о неожиданной опасности зубной пасты. В ней нашли вещество, которое оказалось страшным ядом, разъедающим эмаль зубов.По словам специалистов, они раскрыли «обман века». В зубной пасте содержится краситель под названием «диоксид титана». Его добавляют для того, чтобы паста приобрела отбеливающий эффект.Они установили, что у крыс, получавших чистый диоксид титана, развивалось больше онкологических заболеваний, чем у тех, кто не сталкивался с этим веществом.Кроме того, специалисты рассказали, что этот краситель содержится не только в зубной пасте. Он есть и в белой краске, строительном лаке и эмали. Также дешевое и опасное вещество добавляют в крабовые палочки, соевое молоко и шоколад.