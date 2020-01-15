Кровоточивость десен: причины и лечение в домашних условиях

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Как избавиться от кровоточивости десен: простой способ.Гингивит или воспаление десен – это начальная и самая распространенная форма заболевания десен. Гингивит имеет несколько различных форм в зависимости от степени тяжести заболевания.Без правильного и своевременного лечения, воспаление переходит в тяжелые формы и хроническое заболевание десен. Немецкие исследователи из Университета Фрайбурга нашли способ, который может решать проблемы, связанные с воспалением десен.Гингивит – симптомы• отек и покраснение десен;• кровоточивость десен во время еды или чистки зубов;• ощущение зуда и дискомфорта в области десен при нажатии;• неприятный запах / привкус во рту• возможно повышение температуры тела и, как следствие, чувство общего ослабления.В эксперименте приняло участие 30 человек, имеющих различные формы гингивита. Их разделили на две группы.Первая группа придерживалась диеты, которая содержит много антиоксидантов, растительной пищи и минимальное количество сахара и животных жиров. Диеты участники придерживались в течение четырех недель. Вторая, то есть контрольная группа не изменила свой рацион.Обе группы временно остановили межзубные чистки. Образцы серологических и поддесневых бляшек ученые приняли в начале исследования и в конце.Состояние участников эксперимента обследовали каждую неделю в течение шести месяцев.Эксперимент показал, что у участников из первой группы улучшилось состояние десен примерно на 20%, уменьшилась частота кровотечений на 15% и уменьшилась площадь воспалений на 13%.Участники также по окончании сбросили 1,5 кг лишнего веса и у них значительно улучшилась работа сердца и сосудов. Специалисты пришли к выводу, что людям, страдающим от болезней десен, следует не только улучшать гигиену рта, но и задуматься об изменении диеты в пользу вышеописанной.