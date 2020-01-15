Эти симптомы проявляются на ранних стадиях инсульта

Это необходимо знать каждому.Все чаще инсульт “разбивает“ молодых людей. Если вовремя обратиться за медицинской помощью, то есть шанс предупредить последствия этой болезни. Необходимо знать симптомы, которые проявляются на ранних стадиях инсульта.Ощущение слабости или онемения в одной половине телаВерный признак инсульта – онемение руки или ноги, которое не проходит долгое время. Если перестали чувствовать какую-либо часть на одной половине тела, то стоит бить тревогу. Когда кровоизлияние проходит в правом полушарии, то отнимает противоположную часть.Не подчиняются мимические мышцы Если не получается контролировать свою мимику, стоит сразу звонить в скорую. Когда опустился уголок рта или глаза и не выходит улыбнуться – это симптом инсульта.Сложно читать или понимать речьЗа речь отвечает левое полушарие, и при инсульте теряется способность понимать и произносить слова. Когда тяжело сказать, прочитать или написать предложение – это яркий симптом, который нельзя игнорировать.Невнятная речьЗамедленная речь, когда тяжело произносить слова или теряется возможность контролировать мышцы, которые необходимы для произнесения звуков, то это признак инсульта.Невыносимая головная больКонечно, голова может болеть и от усталости. Но если же головная боль очень сильная и нарастает, то стоит на это обратить внимание.Нарушение координацииПри инсульте передвигаться становиться трудно, появляется головокружение и нарушена координация. Наблюдая такие симптомы, стоит обращаться за медицинской помощью.