Эти заболевания существенно снижают иммунитет

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Когда развивается иммуносупрессия.Крепкий иммунитет может защитить от многих бактерий и вирусов. Даже если вы заболеете, то болезнь должна пройти быстрее, легче и без осложнений.Существует ряд болезней, которые плохо влияют на иммунитет. Аллерголог-иммунолог Умар Хасанов отметил, что к таким факторам относят ВИЧ, корь, прием иммунодепрессантов. Снижает иммунитет длительное воздействие ионизирующего облучения, ряд онкологических заболеваний (особенно лейкозы), цирроз печени.Врач отмечает: физиологическая иммуносупрессия развивается у детей, пожилых людей, а также при беременности. Поэтому этим людям, прежде всего, нужно проводить иммунопрофилактику.Что касается препаратов, которые повышают иммунитет, то их не стоит покупать. Препараты, которые действительно положительно влияют на иммунную систему, относятся к реанимационным и вводятся в исключительно тяжелых случаях.Существует также мнение о том, что сладкое плохо влияет на иммунитет. Врач отмечает, что прямого влияния нет. Но большое количество быстрых углеводов в рационе повышает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа, а также может быть причиной серьезного нарушения пищевого поведения.В некоторых случаях сладости могут быть лекарством. К примеру, если у ребенка из-за стрессовых факторов (а инфекция является таким фактором), развилась диарея или интенсивная рвота, появилось обезвоживание и повысился ацетон, то большое количество углеводов просто необходимо для нормализации состояния.Но, разумеется, во всем нужна мера, в том числе со сладостями.В Минздраве отмечают, что нормальный сон, физическая активность, рациональное и сбалансированное питание – это те простые, но действенные вещи, которыми человек может помочь своей иммунной системе.Несмотря на это, практика свидетельствует: соблюдать следующие правила значительно труднее, чем просто принять волшебную таблетку.