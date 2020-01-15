Развенчан популярный миф о простуде

Некоторые люди до сих пор убеждены, что простудиться можно во время плохой погоды, от холода.Врач-пульмонолог Елена Орлова отмечает, что простуда – это вирусная инфекция носа и горла (верхних дыхательных путей).Обычно она безопасна, хотя вы можете чувствовать себя по-другому. Множество видов вирусов вызывают простуду. Дети младше 6 лет склонны к частым простудам, взрослые также могут переносить 2-3 простуды ежегодно.Существует ли связь простуды с холодом1) На самом деле, люди болеют в любом случае от контакта с микробом, а не от холода, холодных ног, сквозняка, холодной воды и мороженого.Почему это важно знать? Потому что, пытаясь защитить ребенка от холода (в чем нет нужды!), мы теряем важность защиты от микробов, а именно гигиенических мероприятий. Нет вируса – нет болезни даже на холоде! Есть вирус – заболели даже летом в шарфике и шапочке.Вообще на Западе совсем не так переживают из-за с холода, как мы. И все, кто бывал там, видели, что одеваются местные жители намного легче нас, в том числе дети. В домах холоднее, пьют холодную воду, едят зимой мороженое и не волнуются.2) простуды чаще происходят в зимнее время, но это не связано именно с воздействием холода. В холодное время люди больше времени проводят в помещениях, рядом друг с другом, что способствует передаче вирусов. Именно поэтому часто простужаются дети в детских садах и школах. Низкая влажность воздуха в холодное время также способствует заболеваемости, поскольку многие вирусы лучше выживают при пониженной влажности.Распространение простудных заболеваний идет через руки или рот, или через объекты, к которым недавно прикоснулся человек с простудой или при прикосновении к объектам, куда приземлились капельки слизи после кашля и чихания.Вывод – мойте руки и не трогайте лицо.Также человек не может заболеть гриппом, гуляя в холодную пору без пальто, с мокрыми волосами или сидя на сквозняке.Единственный способ заболеть гриппом – контакт с вирусом гриппа. Сезон заболеваемости гриппом совпадает с холодной погодой. Поэтому люди часто ассоциируют грипп с холодной и ветреной погодой. Но связи нет.