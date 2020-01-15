Названо лучшее время для ужина при похудении

Можно ли есть после шести? Ответ на этот вопрос дала доктор-диетолог Светлана Фус.

Вот что она думает по поводу поздних ужинов:

«Если постоянно ужинать поздно, это приводит к набору лишних килограммов, поскольку энергия получена с еды, не успевает расходоваться.

Лучшее время для ужина — 3-4 часа до сна». — заключила Светлана.

Смотри рецепт вкуснейшего овощного супа от Светланы Фус:

Ингредиенты:

капуста — 50 г

картофель — 50 г

морковь — 20 г

корень петрушки — 10 г

корень сельдерея — 10 г

лук репчатый — 15 г

зерна кукурузы (замороженной) — 40 г

помидоры квашеные — 35 г

масло — 10 г

бульон — по вкусу

соль, перец, зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Репчатый лук мелко нарезать и слегка спассеровать на масле. Морковь, петрушку и сельдерей очистить, нарезать ломтиками, положить в лук и продолжать пассерование до полной готовности овощей. Белокочанную капусту нарезать шашками, положить в кипящий бульон или воду, довести до кипения, добавить нарезанный кубиками картофель и варить еще 10-15 минут.

Затем соединить суп с отдельно с варенной кукурузой молочной зрелости, пассерованными овощами и помидорами, добавить соль и снова довести до кипения. При подаче суп посыпать зеленью петрушки или укропа.
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