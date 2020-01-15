Названо популярное лакомство, которое может спровоцировать инсульт

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Ученые сообщили неожиданную новость о горячем шоколаде.Специалисты провели тщательное исследование и обнаружили, что горячий шоколад может негативно сказываться на здоровье человека.Ученые из университета Королевы Марии, Великобритания провели масштабное исследование и выяснили, какой продукт оказывает самое опасное действие на организм человека. Таким продуктом стал горячий шоколад.В списке специалистов оказалось 28 продуктов питания, в том числе шоколад, чипсы, бургеры, салатные заправки и различные популярные напитки.Оказалось, что определенные марки горячего шоколада содержат очень большую концентрацию соли. В некоторых случаях количество превышает в 16 раз минимальную дозу, которая рекомендуется британскими медиками. Они отмечают, что одна порция горячего шоколада может быть опаснее упаковки чипсов.Как сообщают ученые, в 100 миллилитрах воды из Атлантического океана содержится такое же количество соли, как и в одной чашке горячего шоколада. А точнее – один грамм. В ходе исследования было обнаружено, что в концентрированном порошке для приготовления горячего шоколада содержится также один грамм соли.Специалисты отмечают, что чрезмерное употребление соли негативно влияет на организм человека и вызывает повышение кровяного давление. Это ведет к риску развития гипертонической болезни, сердечным приступам, инсультам, деменции и различным болезням почек.