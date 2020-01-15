Врачи подсказали, какой вид спорта избавит от гипертонии

Этот простой способ помогает снижать давление не хуже лекарств.Йога снижает артериальное давление не хуже некоторых сильных лекарств.Для достижения этого эффекта достаточно заниматься древней гимнастикой по 15 минут в день 5 раз в неделю три месяца.Исследователи из Канады в ходе наблюдений с участием 60 человек доказали, что йога и дыхательная гимнастика ничуть не уступают в эффективности некоторым лекарством, когда речь касается снижения артериального давления. Отметим, что о полезных для здоровья свойствах йоги говорится на протяжении многих веков. К сожалению, они крайне редко подвергаются проверке со стороны авторитетного научного сообщества. И вот теперь исследователи выяснили, что 15-минутные занятия йоги 5 раз в неделю на протяжении трех месяцев уменьшают средние показатели артериального давления на 10%.Первыми лекарствами, которые обычно назначают жертвам предгипертонии и гипертонии врачи, являются диуретики или мочегонные средства. Наблюдения показывают, что они сокращают показатели артериального давления, в среднем, на 10%. Другими словами, йога может принести точно такой же эффект. При этом она не имеет никаких побочных эффектов, чего не скажешь о лекарствах. В ближайшем будущем авторы этого исследования собираются подтвердить полученные выводы в ходе наблюдений уже с участием 500 человек в сотрудничестве с учеными из Laval University в Квебеке.Гипертония или артериальное давление сверх считающихся нормой показателей — проблема для каждого третьего взрослого россиянина. В возрастной группе старше 50 и 60 лет количество жертв гипертонии превышает 60%. Традиционно это расстройство считают хроническим и пожизненным, его жертвам необходимо постоянно принимать таблетки для того, чтобы держать давление под контролем и снижать риск инфарктов и инсультов.