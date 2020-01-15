Медики подсказали, как избавиться от лишнего веса без диет

Названы 8 лучших способов ускорения метаболизма.Чем лучше человеческий организм перерабатывает пищу в энергию, — тем меньше лишнего жира можно видеть на боках и ягодицах.Медленный обмен веществ может достаться человеку от рождения, обусловливая его склонность к полноте, это подтверждают и научные исследования. Но ученые утверждают, что это можно изменить.По словам специалистов, лучше использовать сразу комплекс методов, позволяющих сделать метаболизм более активным. В первую очередь, они рекомендуют не отлынивать от физических упражнений и заниматься спортом по часу минимум два-три раза в неделю. Постоянная и физическая активность хотя бы на таком уровне воздействует на ДНК, приводя к ускорению метаболизма, утверждают ученые.Также обязателен завтрак. Мнение ученых таково: регулярные завтраки в течение часа после пробуждения заметно «взбадривают» обмен веществ, так как тело в этот период времени особенно сильно нуждается в питательном топливе после долгой ночи. Другой способ — перекус перед сном. Но строго продуктами, содержащими от 100 до 200 калорий.Помимо этого в принципе регулярными должны быть приемы пищи. Если есть небольшими порциями 5-6 раз в день, организм воспримет это как сигнал о постоянном доступе к пище и перестанет копить жир про запас в качестве стратегического сырья.Очень важным условием для хорошего метаболизма является отсутствие стресса, поэтому нужно практиковать дыхательную гимнастику, слушать успокаивающую музыку, заниматься йогой. Советуют диетологи употреблять и темный шоколад: в нем содержатся кофеин и катехины, известные своей способностью ускорять метаболизм.Еще нужно обязательно употреблять в пищу цельнозерновые продукты, которые по словам экспертов насыщают организм намного лучше, чем другие продукты с тем же количеством калорий. Другой обязательный элемент рациона – специи. Их употребление стимулирует метаболизм за счет повышения температуры тела.