Названы продукты для повышения иммунитета

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В начале холодного сезона нужно сбалансировать рацион.Холодный сезон — трудное время для нашего организма. Низкие температуры повышают риск заболевания или заражения опасными инфекциями. Именно поэтому полезно выбрать некоторые виды профилактики, чтобы повысить наш иммунитет и устранить эти сезонные проблемы.Средства повышения иммунитетаОсновными мерами, которые мы можем предпринять, являются:•регулярные физические упражнения;•прекращение курения;•контроль артериального давления;•адекватный отдых;•разумная диета.Хотя исследования о влиянии пищи на иммунную систему человека все ещё находятся в начальной стадии, есть несколько свидетельств, что некоторые питательные вещества действуют на иммунную систему, увеличивая нашу устойчивость к болезням.Кроме того, определённый дефицит элементов может сделать нас более чувствительными, ослабляя наш иммунитет, поэтому необходимо следить за состоянием здоровья наряду с правильным питанием.иммунитетВ начале холодного сезона нужно сбалансировать рацион — требуется ежедневно добавлять несколько продуктов, стимулирующих иммунитет.1. УстрицыУстрицы имеют высокое содержание селена, а также увеличивают производство цитозинов, белков, которые известны своими антивозрастными свойствами. Если у вас заболевание печени, диабет или слабая иммунная система, будьте осторожны с сырыми устрицами, поскольку они могут передавать Vibrio vulnificus, бактерию, вызывающую тяжёлую болезнь и, даже, смерть.Кроме того, чтобы увеличить потребление селена, антиоксиданта, способного повысить эффективность иммунной системы, ежедневно можно потреблять несколько бразильских орехов, грибов, цельных зёрен или семян.В качестве дополнительной информации выяснено, что существуют исследования, которые связывают дефицит селена с повышенным риском различных видов рака. Установлена эффективность сочетания селена с витамином Е в профилактике рака предстательной железы.2. Зелёный чайЧашка зелёного чая каждое утро даёт как энергию, так и эффективный способ повысить иммунитет.Кроме того, доктор Джек Буковский, соавтор исследования, проведённого в Brigham и в женской больнице в Бостоне, говорит, что 550 мл зелёного чая ежедневно в течение, по крайней мере, двух недель — в 2-3 раза повышает производство гамма — интерферона, вещество, которое борется с инфекциями.Другие исследования также показали положительные эффекты зелёного чая для лечения некоторых видов рака, болезни Паркинсона или Альцгеймера, ревматоидного артрита.3. ЧеснокТиосульфаты в чесноке богаты серой, признанной эффективной против болезней и инфекций. Стимуляция иммунной системы и тот факт, что чеснок борется с бактериями, вирусами и грибами, пока что были продемонстрированы только в лабораторных тестах на животных, но исследования значительно продвигаются дальше.Кроме того, одно исследование ещё в 2006 показало, что, если употреблять чеснок и лук или другую пищу, богатую тиосульфатом, сульфидами и прочими соединениями этого типа, то снижается риск развития некоторых видов рака.4. МорковьВ холодное время года, но и не только, вы должны употреблять продукты, богатые каротином. Этот провитамин превращается в организм в витамин А и оказывает важное влияние на наше здоровье:•он защищает нас от свободных радикалов;•замедляет процесс старения;•увеличивает производство клеток Т и NK.Фактически, было обнаружено, что дефицит бета-каротина приводит к низкому иммунитету и повышенному риску инфицирования.Помимо моркови, важными источниками бета-каротина являются — рыбий жир, молоко, яйца, тыква, брокколи, томаты, дыни, манго, абрикосы.5. ЛососьМы все знаем, насколько важны жирные кислоты Омега-3 для организма. Плохая диета в этих жирных кислотах часто ассоциируется с хроническим воспалением и аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, лосось является важным источником витамина D, важного для гармоничного функционирования иммунной системы.Чтобы помочь вашему организму бороться с простудами и сезонными заболеваниями, рекомендуется потреблять рыбу не реже двух раз в неделю.6. БрокколиПохоже, что определённое вещество в брокколи, как и в других крестоцветных овощах, имеет ключ к сильной иммунной системе, независимо от возраста. По крайней мере, об этом говорят специалисты UCLA.Другое исследование, упомянутое в онлайн-издании Journal of Allergy and Clinical Immunology, объясняет, что сульфорафан — активное вещество в брокколи, активирует набор ферментов в клетки иммунной системы, способные бороться с вредными последствиями заболевания.7. ШпинатКажется, что у шпината есть всё, что очень поддерживает иммунную систему. Богатый витаминами A, C, фолиевой кислотой, магнием, железом, а также бета-каротином, лютеином и зеаксентином, шпинат стимулирует иммунитет и помогает нам в других более серьёзных заболеваниях, таких как глазные, сердечные или определённые виды рака.8. ГрибыГрибы — это важный источник бета-глюкана, селена и витамина В2, веществ, которые так важны для поддержания иммунной системы.Исследование на животных ещё в 2011 показало, что гриб рейши:•помогает замедлить угасание иммунной системы;•увеличивает продолжительность жизни примерно на 7-16 лет.Говорят, что этот гриб действует благоприятно не только на иммунитет, но и уменьшает хроническое воспаление, способствует хорошему здоровью в долгосрочной перспективе.9. ЙогуртИсследование, проведённое в Венском университете в Австрии, показало, что 200 мл йогурта столь же эффективно для иммунной системы, как и специализированные таблетки. Лучше всего выбирать натуральные йогурты — естественные пробиотики способны стимулировать производство белых клеток.Кстати, мало кто считает, что сильная иммунная система связана со здоровьем кишечной флоры.10. ОвесКак и другие богатые бета-глюканами злаки, овёс также улучшает реакции иммунной системы. Также получено много других положительных эффектов — от снижения холестерина до большей устойчивости к бактериям, грибам, вирусам и паразитам.Исследования показали, что бета-глюканы действуют как иммуномодуляторы, что приводит к инициирующим реакциям, которые помогают сбалансировать иммунную систему.Другими важными источниками бета-глюкана являются ячмень, рожь, пшеница, грибы шиитаке.