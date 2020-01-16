Этот популярный продукт укрепляет сердце

Результаты последнего исследования.Содержащиеся в сыре вещества укрепляют сердечно-сосудистую систему.Соответствующие исследования провели ученые в Орхусском Университете в Дании.Изначально ученых заинтересовал вопрос, почему французы имеют низкий показатель сердечно-сосудистых заболеваний. Действительно, ведь они любят жирную пищу, добавляют сливочное масло в блюда. Раньше считалось, что секрет устойчивости к заболеваниям сердца заключается в столь любимом французами вине. Однако теперь ученые склонны полагать, что дело в сыре.Знаменитые сыры Камамбер, Рокфор, Бри и другие, способствуют снижению концентрации холестерина в артериях, что и сокращает риск развития инфаркта или других сердечно-сосудистых заболеваний. Другими словами, здоровое сердце и сосуды — это следствие особого метаболизма, который производится сыром в организме человека.Разные виды сыра рекомендуется есть тем, кто придерживается правил низкоуглеводного питания. Основная цель такого питания в том, чтобы получать энергию за счет потребления жиров, а не углеводов.