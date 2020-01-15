Пять способов замедлить старение кожи
Пока исследователи бьются над изобретением лекарства вечной молодости, позаботится о себе можно уже сейчас.
1. Питание
Изучив рацион долгожителей, с уверенностью можно заявить, что их объединяет идентичный набор продуктов — много овощей, столько же фруктов и рыба. А еще они не употребляют сладости (кроме меда) и переработанные продукты.
2. Активный образ жизни
Чем вы старше — тем реже пропускайте тренировки. Тренируй мышцы и выносливость организма.
3. Обследование организма
Ежегодное полное обследование организма сбережет и деньги на лекарства в будущем и года жизни.
4. Контроль за настроением
От того, о чём мы думаем, хорошем или плохом, напрямую зависит и состояние организма. Меняется иммунный статус, соотношение различных ферментов в организме, меньше вырабатывается свободных радикалов — они ускоряют старение, вызывают морщины.
5. Любить секс
Учеными доказано, что активная интимная жизнь — залог глубокой старости.
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