Медики предупредили о смертельной опасности шашлыка

Не самое полезное блюдо.Мясо, приготовленное на открытом огне с углем или древесиной, может спровоцировать развитие онкологии и увеличивает риски различных сердечных заболеваний на 3%.Так, учёные из Оксфордского университета провели исследование, которое показало вред увлечения барбекю.Как выяснилось, в группу риска попадают люди, использующие в качестве топлива для приготовления пищи уголь, древесину или древесный уголь хотя бы раз в неделю. Если мясо будет готовитсья на электрической или газовой плите, вредное воздействие будет минимизировано.Специалисты подчеркнули, что при приготовлении блюд на открытом огне выдялаются токсичные химические соединения, наиболее часто провоцирующие на рак лёгких, кожи или мочевого пузыря.Эксперты советуют воздержаться от слишком частого приготовления шашлыка, заменив привычку на более здоровое питание.