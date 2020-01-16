Названо проверенное народное средство от гипертонии

Семена укропа имеют лечебные свойства.Семена укропа испокон веков используются в традиционной медицине: о целебных свойствах этого растения знали еще врачи в Древнем Египте.То, как правильно заваривать семена укропа или принимать их в сухом виде, зависит в первую очередь от конкретной проблемы.В некоторых случаях наиболее эффективным оказывается отвар, в других — настой, а в третьих — молотые или замоченные семена, смешанные с медом или другими растительными ингредиентамиКакие элементы содержатся в продуктеВ 100 г сухих укропных семян находятся:вся группа витаминов B;23% витамина C;3% природных фолатов;14% ниацина;47% калия;52% кальция;35% фосфора;64% магния;91%железа;78% меди;92% марганца.Особенно богаты невзрачные на вид зернышки полиненасыщенными жирами: олеиновым, линолевым и пальмитилеиновым.Лечебные свойства семянИспользовать продукт можно при наличии следующих проблем со здоровьем:в случае если имеются нарушения в работе органов желудочно-кишечного тракта. Настои и отвары из сырья стабилизируют функции кишечника, не давая опасной микрофлоре развиваться в полном объеме. Семена имеют спазмолитический эффект, регулируют перистальтику и снижают кислотность желудочного сока. Яркий пример подобного воздействия — лечение колик у грудничков с помощью укропной воды;гипертонии, аритмии и атеросклерозе. Настои и отвары из семян укропа способствуют снижению давления. Кроме этого, химические вещества, содержащиеся в сырье, положительно влияют на сосуды, расширяя их. Это помогает улучшить кровоток, нормализовать сокращения сердечной мышцы и отрегулировать работу всей системы, поставляющей кислород органам и тканям;мочеполовые заболевания. Продукт имеет ярко выраженное мочегонное свойство, что способствует выведению токсинов из организма. Также присутствие фитонцидов и витамина C в составе препаратов из сырья хорошо снимает воспаление, оказывает местное противобактерицидное воздействие при указанных недугах;скопление желчи. Семена растения способствуют увеличению оттока желчи, нормализуя работу органа;простудные заболевания. Плоды укропа имеют ярко выраженные разжижающие свойства. Благодаря этому мокрота в бронхах не застаивается и болезнетворные бактерии не имеют возможности размножаться. Настои и отвары из сырья помогают избавиться от приступов мучительного кашля при гриппе и бронхитах;легких расстройствах центральной нервной системы. В семенах присутствуют различные фитонциды, оказывающие легкое седативное воздействие на весь организм. Поэтому препараты с участием растения рекомендованы при повышенной возбудимости и бессоннице.Естественно, лекарственное растение не может справиться самостоятельно со всеми болезнями. К тому же самолечением заниматься не следует, чтобы не усугубить положение.Принимать чай и отвары из плодов растения следует только после консультаций с врачом. Лишь специалист может, учитывая лечебные свойства и противопоказания семян укропа, назначить правильную дозу растительных препаратов на их основе.Когда нельзя использовать лекарственное растениеПри таком количестве лечебных свойств, у препаратов из семян укропа есть целый ряд противопоказаний, учитывать которые жизненно необходимо:хронические заболевания мочеполовой системы. Если в органах, отвечающих за выведение продуктов жизнедеятельности, имеются камни и песок, любые отвары принимать нельзя. Биологически активные компоненты в составе таких лекарственных средств способны сдвинуть отложения с места и спровоцировать закупорку мочеточника. В этом случае не обойтись без операции;настои и отвары из огородной пряности категорически противопоказаны гипотоникам. В случае употребления подобных средств при пониженном давлении может появиться упадок сил, вялость, нарушение зрения и потеря координации в пространстве;не рекомендуются семена укропа в качестве лечебного средства при аллергии на какой-либо продукт питания. Так как плоды растения богаты ароматическими маслами, обострение болезни может наступить, даже если ранее идиосинкразия была на амброзию или цитрус;с осторожностью следует давать укропную водичку малышам. В готовом виде процент действующих веществ семян в лечебном напитке минимальный, однако, заменять им полностью дневной прием жидкости грудничкам противопоказано.