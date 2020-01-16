Диетологи подсказали, как «сбросить» 4 кг за пять дней
Рацион ореховой диеты не самый разнообразный, но именно это и делает ее эффективной.
Важно! Постарайся в дни диеты пить больше воды, есть только рекомендованные продукты, не использовать соль и сахар.
Разрешается употреблять:
постное мясо и рыбу;
любые орехи и арахис;
кефир низкой жирности;
помидоры и огурцы.
В день нужно съедать по 100 г рыбы или мяса, 200 г кефира. Готовить их можно любым доступным образом, кроме жарки.
Количество орехов тоже должно быть умеренным – до 50 г.
Из овощей – огурцы и помидоры.
Конечно, питание будет крайне урезанным, общее количество еды в сутки не превысит 500 г за один день. За всю программу уходит до 4 кг лишнего веса.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий