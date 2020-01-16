Диетологи подсказали, как «сбросить» 4 кг за пять дней

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Строгая ореховая диета на 5 дней.Рацион ореховой диеты не самый разнообразный, но именно это и делает ее эффективной.Важно! Постарайся в дни диеты пить больше воды, есть только рекомендованные продукты, не использовать соль и сахар.Разрешается употреблять:постное мясо и рыбу;любые орехи и арахис;кефир низкой жирности;помидоры и огурцы.В день нужно съедать по 100 г рыбы или мяса, 200 г кефира. Готовить их можно любым доступным образом, кроме жарки.Количество орехов тоже должно быть умеренным – до 50 г.Из овощей – огурцы и помидоры.Конечно, питание будет крайне урезанным, общее количество еды в сутки не превысит 500 г за один день. За всю программу уходит до 4 кг лишнего веса.