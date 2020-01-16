Диетологи назвали эффективное лакомство для профилактики инсульта

Горький шоколад полезен для здоровья.Горький шоколад – это отличный источник антиоксиднатив и минералов.Все знают о том, что черный шоколад прекрасно улучшает настроение и не вредит фигуре. Однако о каких еще свойствах этого лакомства мы не знаем.Лечит сердцеРегулярное употребление горького шоколада борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследования показывают, что какао снижает риск развития таких болезней и положительно влияет на сердце и сосуды в целом.Все потому, что в какао содержатся полифенолы и много антиоксидантов.Предотвращает инсультУченые в течение десятилетий следили за здоровьем двух групп людей: те, которые регулярно употребляли шоколад, и те, кто от него полностью отказался.Конечно, результаты подобных исследований нельзя считать однозначными. Однако у тех, кто ел много шоколада, есть и другие общие привычки, которые повлияли на низкую вероятность инсульта.Помогает при кашлеУченые обнаружили, что шоколад уменьшает кашель иногда эффективнее, чем обычные лекарства от простуды.Они провели ряд исследований и поняли, что теобромин, содержащийся в какао, снижает активность блуждающего нерва головного мозга, который и вызывает кашель.Заставляет мозг работатьРегулярное употребление качественного шоколада улучшает способность анализировать информацию. Также он улучшает абстрактное мышление и оперативную память.Защита от солнцаНеожиданно, но именно в шоколаде, где минимум 85% какао, вполне достаточно флавоноидов, которые защищают от вредного излучения.Эффект значительно повысится, если вместо шоколада есть какао-бобы. Там концентрация полезных вещевых гораздо больше.