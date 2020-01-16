Врачи рассказали, какие продукты могут спровоцировать онкозаболевания

Названы популярные продукты, вызывающие рак.Примерно в трети случаев рак развился из-за неправильного питания, утверждают специалисты.Среди опасных продуктов те, которые можно увидеть в каждом доме.Так, утверждают ученые, сахар и искусственные сахарозаменители — номер один в списке вредных продуктов. Чрезмерное употребление рафинированного сахара может привести к хроническим заболеваниям эндокринной, сердечно-сосудистой систем, а также стать причиной ожирения.Сахар опасен еще и потому, что способствует стремительному росту злокачественных новообразований.Кроме того, Международное агентство по исследованию рака (МАИР) признало колбасу и изделия из переработанного мяса продуктами с доказанной канцерогенной активностью. Согласно экспертному заключению МАИР, регулярное их употребление может привести к развитию колоректального рака — даже 50 граммов переработанного мяса в день повышают шансы заболеть онкологией на 18%.Продукты с высоким содержанием жира способствуют появлению агрессивных злокачественных опухолей и увеличивают скорость их роста почти в сто раз, показали эксперименты на генно-модифицированных мышах.По мнению французских и бразильских ученых, рак вызывают не какие-то определенные продукты, а способ их приготовления. Причиной возникновения онкологии часто становится так называемая ультраобработанная пища — хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Такая еда отличается высоким содержанием сахара, жира и соли, однако бедна витаминами и клетчаткой.