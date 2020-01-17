Эти привычные продукты могут вызывать усталость

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6 продуктов, которые провоцируют усталостьПродукты питания могут как добавить организму энергичности, повысить тонус, так и, наоборот, спровоцировать ощущение усталости и сонливости. Эксперты в области здорового питания рассказали о продуктах, которые крадут у человека энергию.Бананы. Бананы – богатый источник магния, который обладает свойством успокаивать вплоть до замедления кровообращения и пульса. Если съесть сразу много бананов, человека может накрыть сонливость и заторможенность.Йогурт. В этом продукте содержится триптофан, который стимулирует синтез мелатонина и серотонина, действующих как натуральные снотворные.Кофе. Его употребление обезвоживает организм, что провоцирует потерю концентрации и слабость. После кофе медики рекомендуют обязательно выпивать чистую негазированную воду.Вишневый сок. Вишня отличается высоким содержанием природного мелатонина, улучшающего засыпание и делающего сон крепче. Ее употребление может вызвать сильное желание поспать.Молочные продукты. Ученые предупреждают, что с возрастом даже у людей, которые в молодости любили молочные продукты и активно их употребляли, развивается непереносимость молочного белка. Из-за этого может возникать ощущение утраты энергии, усталости.Орехи. Так же история, что и с бананами. В орехах много магния, который является одним из главных регуляторов сна. Особенно часто усталость и сонливость после бананов и орехов ощущают люди, в организме которых наблюдается дефицит магния.Жирное мясо. Жирное и жареное мясо требует длительного переваривания, что в свою очередь требует от организма больших энергетических затрат. Из-за того, что внутренние силы уходят на пищеварение, человек чувствует усталость.Мучное и сладкое. Эта категория продуктов провоцирует скачки глюкозы, которая вскоре так же резко падает. Итог: ощущение упадка сил, сонливость.