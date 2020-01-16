Медики назвали лакомства, которые могут спровоцировать рак

Диетологи назвали самые опасные для здоровья человека сладости.

Диетологи, изучив химический состав сладостей, которые чаще всего приобретают покупатели, составили список самых опасных из них.

На первом месте — различные кексы и пирожные, посыпанные дешёвой цветной глазурью. Как напоминают учёные, в производстве этой глазури используются краски на нефтяной основе.

Такое ядовитое лакомство, убеждены диетологи, может спровоцировать у человека развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивность, а также онкологические заболевания.

На втором месте — сладкие газированные напитки. В их составе присутствует генетически модифицированный кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и фосфорная кислота. Из-за чего регулярное употребление газировки также провоцирует образование злокачественных новообразований.

Кукурузный сироп и искусственные красители присутствуют во многих леденцах. Поэтому диетологи рекомендуют заменить их аналогичным продуктом, но изготовленным на основе органического фруктового сока.

Замыкают список самых вредных сладостей горячий шоколад, загруженный очищенным сахаром и гидрогенизированным маслом (ГМ-масло), а также популярные брауни (шоколадные пирожные характерного коричневого цвета), в состав которых также входят ГМ-масла.
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